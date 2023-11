Angel Armando Castellanos

Carlos Sainz ha reconocido que su triunfo en el Gran Premio de Singapur cambió por completo la perspectiva de su 2023.

Esa fue la única vez en toda la temporada que Red Bull no pudo ganar una carrera. Sainz sabe que era su momento de lograrlo.

"¡100%! Eso tiene que tener un impacto en el año, porque no es que tuviéramos muchas oportunidades este año más que en Singapur y lo aprovechamos y no desperdiciamos ni una sola oportunidad, fue un gran logro no sólo para mí sino también para el equipo", expresa en palabras recogidas por Motorsport.

El de Madrid considera que eso le demostró a la Scuderia que con las condiciones adecuadas él puede dar un paso al frente.

"Sólo para demostrarle al equipo que somos capaces de ganar si surge la oportunidad el año que viene. Y estuvimos bajo presión este fin de semana porque sabíamos que podría ser nuestro único fin de semana en el que quizás podríamos luchar por una victoria en combinación con Las Vegas", agregó.

Invierno

Por eso piensa que el trabajo en el desarrollo del nuevo monoplaza será tan importante. Si los italianos entregan uno competitivo, él tratará de sacarle todo el jugo posible.

"El hecho de que lo aprovechamos al máximo, que hicimos un buen desempeño, que no fallamos bajo presión y que lo logramos este fin de semana. Creo que es una gran evidencia para el próximo año. Seremos capaces de lograr algo si conseguimos un buen coche", sentencia.