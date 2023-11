Después de cada fin de semana de Gran Premio, a los pilotos se les asigna una puntuación de Power Ranking basada en la evaluación de cinco miembros del jurado.

Max Verstappen (9.2) consiguió su decimonovena victoria de la temporada durante el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada y se coronó de nuevo como el mejor piloto del fin de semana al vencer a Charles Leclerc (8.8).

Leclerc siguió con su gran impulso del cierre de temporada, pero aún así no fue suficiente para vencer al neerlandés en esta ocasión, los otros pilotos que completaron el top 5 del ranking fueron Yuki Tsunoda (8.6), George Russell (8.4) y Fernando Alonso (7.6).

Checo Pérez (7.2) que fue afectado por una sanción de límites de pista que le quitó el podio dejándolo en cuarto lugar de la carrera, acabó séptimo lugar del ranking detrás también de Lando Norris (7.4), pero por delante de Oscar Piastri (7.0), Alex Albon (6.6) y Pierre Gasly (6.4) que cierra el ranking.

En esta ocasión el hispano que quedó fuera del ranking fue el español de Ferrari, Carlos Sainz.

The Power ⚡️ Rankings for the season finale! 👀 #F1 #AbuDhabiGP @aramco pic.twitter.com/vge286jeAU