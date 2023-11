Patricio O'Ward declaró que buscará ser un contendiente en la Fórmula 1 y no solamente "ir a divertirse".

El mexicano se subió al MCL60 y despidió la temporada 2023 de la F1 con el test de neumáticos de Abu Dhabi.

Tras hacer más de 100 vueltas, Pato se quedó con el segundo mejor tiempo de toda la sesión con un giro en 1:24.662 segundos.

O'Ward viene de ser anunciado como el piloto de reservas en la escudería de Woking, trabajo que hará junto a su participación en la IndyCar con ArrowMcLaren.

