Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Noviembre 2023 09:19

Carlos Sainz lamentó que su cierre de año haya sido tan duro. Le pasó en el Gran Premio pasado y en el que acabó hace unas horas.

Sus planes pasaban por acabar por encima de Fernando Alonso y acercarse a Lewis Hamilton, pero no ha podido. Ferrari también ha sufrido por estos resultados, acabando tercero en el Campeonato de Constructores.

"No ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Las Vegas, estas dos carreras no han salido como yo esperaba, como me hubiera gustado", aseguró a la prensa tras la carrera en Abu Dhabi.

Reclamó que el compuesto elegido para comenzar no fue el adecuado porque aguantó menos de lo planeado.

"La carrera la hemos perdido en el primer 'stint' con la rueda dura. No he hecho el progreso y la rueda no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada. Sinceramente, una vez que hemos perdido el primer stint, luego ya no había mucho por lo que luchar", reconoció.

Recordó que ya había ocurrido eso en otras competencias y que sólo a Ferrari le pasa. Está frustrado.

"Hemos sufrido mucho con ese neumático todo el año. Siempre que hemos empezado con el duro nos ha ido mal y hoy nos ha vuelto a pasar. Es algo que con nuestro coche no sé por qué nos pasa, no podemos hacer lo que sí puede el resto, y es algo que hay que analizar", admitió.

Al final Carlos sólo deseaba un accidente que cambiara todo y le permitiera remontar. Era cosa de fortuna.

"Una vez que la primera tanda no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción era la de alcanzar un Safety Car. Nos hemos quedado a la deriva a la espera de ese coche de seguridad que nos ayudaba, pero no ha sido así. Hemos intentado algo que no ha pasado, que era dárselo un poco a la suerte", agregó.

Todo negro

Ahora mismo ve el vaso completamente vacío. Espera que pasado un tiempo pueda destacar más cosas de esta temporada.

"Hay muchas cosas positivas que sacar de este año pero que ahora mismo son difíciles de pensar, porque son dos carreras muy duras para mí, que nada ha salido como me hubiera gustado. Es difícil verlo ahora, pero cuando me vaya a dormir y me levante mañana con un poco de mejor humor, veré las cosas positivas que seguro que las hay", sentenció.