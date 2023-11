Jan Bolscher

Jueves 23 Noviembre 2023 09:38 - Actualizada: 09:39

El ex director ejecutivo de Mercedes, Norbert Haug, cree que Red Bull Racing no debe ser criticado por su reciente desempeño dominante. Según el alemán, la competencia simplemente no era lo suficientemente buena.

Red Bull Racing es el equipo a vencer este año, con Max Verstappen en particular logrando sacar el máximo provecho del RB19. El tres veces campeón del mundo ganó 18 de las 21 carreras disputadas.

Creó una imagen algo monótona esta temporada, que no le cayó bien a todos dentro de la comunidad de Fórmula 1. Algunos temen que los aficionados encuentren el deporte aburrido o predecible si el holandés y su equipo siguen ganándolo todo.

Falta de competencia

Haug no está de acuerdo con esto. El exjefe de todas las actividades automovilísticas de Mercedes-Benz cree que la superioridad de Verstappen, también sobre su compañero Sergio Pérez, es algo que nunca antes había ocurrido en la Fórmula 1:

"Una inferioridad tan clara, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire la competencia. Esto nunca ha sucedido en la historia de la Fórmula 1 desde 1950", dijo a DPA.

Sin embargo, el alemán también reconoce que la situación actual probablemente no sea una buena señal para la batalla dentro de la Fórmula 1. próximos años. Sin embargo, enfatiza que no es Red Bull Racing quien debería ser criticado por esto:

"Por mucho que esto diga sobre la fuerza abrumadora de Verstappen y Red Bull Racing, muestra claramente que la competencia en 2023 no fue lo suficientemente buena". suena.