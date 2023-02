Ángel Armando Castellanos

Lunes 6 Febrero 2023 06:09

Lewis Hamilton confesó cuáles han sido los regalos más curiosos que ha recibido de sus fanáticos en la Fórmula 1.

La temporada está cerca de iniciar, apenas faltan tres fines de semana para el regreso a la acción; sin embargo, él se lo toma con calma y habla de cosas más simples.

Alguna vez descubrió que el obsequio se trataba de calzones pequeños, muy al estilo japonés. Quiso usarlos y no le quedaron.

"He tenido besos en mis mejillas . He tenido abrazos.

"Un fanático me dio un par de estos calzoncillos boxer japoneses, eran muy pequeños. Estaba (pensando) que tal vez son los de los niños o algo así. Así que pensé que sería divertido probármelo, pero sí, no pude ponérmelos", admitió en un video de Petronas, patrocinador de Mercedes.

"Nunca te rindas"

Una de las citas más famosas de Oscar Wilde fue: " La juventud se desperdicia en los jóvenes".

La insinuación es que sería mejor si pudiéramos tener la sabiduría que ganamos con la edad cuando nuestros cuerpos y mentes son más fuertes y ágiles.

Quizás con eso en mente, también se le preguntó a Hamilton qué consejo le daría si pudiera hablar solo como un niño de nueve años.

"Le habría dicho todas las cosas que mi papá probablemente ya me dijo, pero nunca te rindas. Manten tu cabeza en alto. No hagas caso de los matones, no dejes que te derriben. Siempre mantén la cabeza en alto", agregó.