Aloisio Hernández

Domingo 19 Noviembre 2023 00:56 - Actualizada: 00:57

Sergio Pérez dijo que fue una carrera "muy difícil" tras terminar tercero en el Gran Premio de Las Vegas.

Con este resultado, el mexicano se aseguró la segunda posición en el Campeonato de Pilotos. Algo histórico para Checo y para Red Bull Racing, quienes nunca habían conseguido el doblete en el Mundial.

A pesar de que Charles Leclerc el arrebató la P2 a Pérez en la última vuelta, fue un buen resultado para el número 11 si se toma en cuenta que tuvo que entrar a los pits muy temprano por el caos del arranque.

El inicio de la carrera tuvo varios incidentes

Recuperación

Hablando con David Coulthard, ex piloto, tras acabar la carrera, Checo dijo: "Fue muy difícil. Tuvimos daños, así que básicamente nos fuimos al fondo, fuimos superando uno por uno, las cosas fueron bien y nos pusimos de vuelta en la lucha.

"El safety car no puso de vuelta en la carrera, pase a Charles, pero no me pude ir, mi velocidad de punta no fue buena y fue muy difícil con el viento, estuve bloqueando los neumáticos varias veces. No lo esperaba a Charles, estaba a siete décimas y alargo el frenaje.

"Fue un buen circuito para correr, fue un poco como Baku, estuvo bien", aseguró el corredor nacido en Jalisco.