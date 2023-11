Anna Malyon

Lando Norris bromeó en broma sobre Fernando Alonso sobre su edad, respondiendo después de que el piloto español expresara que el jetlag "no estaba bien".

El calendario de Fórmula 1 2023 implica moverse por diferentes países, experimentando diversos cambios de husos horarios. Sin embargo, el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas presenta un desafío único a medida que se desarrolla a última hora de la noche.

Durante la rueda de prensa de los conductores, la madrugada del jueves, se interrogó a los conductores sobre sus experiencias y sentimientos respecto al desfase horario.

Alonso explicó que había experimentado desfase horario, pero reconoció que es sólo parte de la naturaleza del deporte.

"No, no está bien, no está bien, Pero así son las cosas. Es un deporte duro. Esto no es futbol", expresó.

Burla

Esto llevó a Norris a burlarse en broma del veterano de la F1 sobre su edad, sugiriendo que podría sufrir más si no logra dormir ocho horas completas.

"Creo que siempre ha sido así en la F1|. Por supuesto, es un gran cambio y cosas así. Pero estoy bien. Todavía soy joven, afortunadamente.

“Soy un poco mayor ahora, pero en comparación con este tipo de aquí [Fernando]... Tal vez a él le cuesta un poco más que a mí no poder dormir ocho horas. Pero sí, todos tenemos que hacer las mismas cosas", atizó.

Batalla

Norris y Alonso están actualmente enzarzados en una batalla por el cuarto puesto en el Campeonato de Pilotos , con el piloto de McLaren a sólo tres puntos del de Aston Martin.

A pesar de eso, mantienen una buena relación. Alonso se había burlado previamente de Norris por su falta de victorias en Grandes Premios después de que compartieron un podio en el Gran Premio de Brasil.

Sin embargo, a medida que se acercan las dos últimas carreras de la temporada, es probable que tanto Norris como Alonso den prioridad a la competencia en la pista sobre las bromas amistosas.