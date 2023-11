¡La FIA suspende la FP1 del GP de Las vegas!

La FIA decidió que el entrenamiento número 1 del Gran Premio de Las Vegas quedó suspendida.

El auto de Carlos Sainz se detuvo a mitad de la pista luego de que un sonido debajo de su auto provocó que saliera una advertencia de un fallo en el motor.

El incidente provocó la primera salida de una bandera roja cuando no se habían cumplido ni 10 minutos de la FP1.

Aunque se sospechaba de un asunto mecánico, con el paso de los minutos trascendió que era un problema con el circuito de Las Vegas.

La FIA emitió un mensaje que decía: "Tras una inspección de la FIA, se descubrió que un marco de hormigón alrededor de una tapa de alcantarilla había fallado durante la FP1.

"La FIA está iniciando controles en todas las demás cubiertas del circuito. Cualquier cambio de programación se comunicará oportunamente.".

