Ángel Armando Castellanos

Jueves 16 Noviembre 2023 11:20

Fernando Alonso hizo una dura comparación entre la Fórmula 1 y el futbol, asegurando que la suya es una actividad exigente y la otra, no tanto.

Los pilotos suelen viajar todo el año alrededor del mundo, mientras los jugadores sólo se mueven grandes distancias cuando son seleccionados por sus países para actuar en zonas distintas a las de sus clubes.

El jetlag se vuelve parte cotidiana de la vida de unos, y una excepción para los otros.

Fernando fue cuestionado por estos cambios tan bruscos y aunque no le agrada, cree que es parte de la naturaleza de la F1.

"No, no está bien, pero así es. Es un deporte duro, no es futbol", aseguró en conferencia de prensa.

En un par de semanas los conductores pasaron de correr en la mañana brasileña a las altas horas de la noche estadoundiense. De hecho Fernando pasó por España el fin de semana pasado.

Cambio de itinerario

Por otra parte explicó que entiende bien que Las Vegas es una carrera excepcional y que eso implica más actividades de las habituales. A cambio tendrían que bajar la cantidad de entrevistas porque es cuestionado por cosas que no puede contestar sin haber pasado por la pista.

"Creo que, en lugares como éste y con el nivel la inversión que se ha hecho, los promotores y la gente merecen un show extra en el fin de semana y estoy conforme en hacer un extra para esta carrera. Pero a cambio habría que reducir los compromisos con la prensa, sobre todo los jueves, donde nos preguntan cosas para las que no tenemos respuesta como ahora.

"Es un día en el que quiere conocer la pista y revisarla y adaptarte y las rueda de prensa, las ruedas de televisiones y luego más entrevistas cara a cara, no ayudan. Estaría mejor ayudar y aportar a los promotores el jueves, y tener algo extra con ellos y el público, y quizá hablar con la prensa a partir de los viernes, tras los libres", añadió.