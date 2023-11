Se han dado a conocer los primeros diseños de lo que será la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1 para 2026.

Tras la instrucción del nuevo reglamento en 2022, la categoría ha sido dominado por completo por Red Bull, de la mano de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Relacionado: ¿Cómo ver el Gran Premio de Las Vegas 2023?

Sin embargo, recientemente muchos pilotos se han quejado del tamaño de los autos, mismo que dificulta los rebases y maniobras en pista. Así mismo el peso, algo que ha vuelto a los autos muy "toscos".

Estas preocupaciones habrían sido anotadas por la FIA para enfilar la nueva generación de autos que será introducida en 2026. Año en el que también se espera tener nuevo motor y unidades de potencias, así como nuevos equipos que pueden ser Audi o Andretti.

En las últimas horas, AutoMotorUndSport publicó los diseños que tendrán los monoplazas dentro de dos temporadas y que se habrían presentado a los jefes de equipo antes del Gran Premio de México.

🚨 AMuS has released renders of 2026 cars based on expected specifications#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/fMhTsrL3aN