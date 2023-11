Red Bull Racing aparecerá en el escenario del próximo Gran Premio de Las Vegas con un diseño especial para Sergio Pérez y Max Verstappen.

La formación austriaca hizo que sus aficionados crearan un nuevo diseño y este finalmente resultó ser el mejor resultado. Con esta decoración correrán por la franja de la mundialmente famosa ciudad del juego.

Es la tercera vez esta temporada que Pérez y Verstappen aparecerán en un Gran Premio con una nueva decoración en el coche. Las dos ediciones anteriores que eligieron para conducir con un nuevo look también fueron durante las carreras americanas en Austin y Miami.

Antes de la carrera en Miami, se celebró una competición entre los aficionados para diseñar y elegir la mejor decoración.

En el auto de Checo y Max vemos varios elementos de la mundialmente famosa ciudad del juego.

Se puede apreciar el conocido tablero de Las Vegas, pero en el RB19 también son claramente evidentes varios elementos de juego. Una de las decoraciónes más llamativas del equipo en los últimos años parece ser un hecho.

