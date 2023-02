Se corrió el Clash de Daytona en el Coliseo de Los Angeles para dar banderazo inicial a la temporada de NASCAR, con Martin Truex Jr del equipo Joe Gibbs Racing como ganador del evento.

Si bien esta carrera no es parte oficial de la temporada en cuestión de puntaje, ya que se considera como carrera de pretemporada dentro del circuito.

La carrera fue bastante trompicada, con múltiples cambios en el liderato a lo largo de las 150 vueltas del circuito durante la tarde noche californiana.

Los compañeros de equipo Austin Dillon y Kyle Busch de Richard Childress Racing completaron el podio con Truex en esta divertida carrera que contó incluso con animación musical de artistas como Whiz Kalifa en el evento.

