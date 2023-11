Nazario Assad De León

Lunes 13 Noviembre 2023 10:58

La que fuera estrella despedida de Red Bull, Piere Gasly, exige sentarse con Helmut Marko después de un brutal despido

Marko se ha ganado la reputación de ser un operador despiadado a lo largo de los años, lo que ha generado algunos problemas entre los ex conductores de Red Bull.

Gasly ha declarado que le gustaría sentarse y charlar con Helmut y Red Bull para hablar de su salida prematura del equipo en 2019. El francés pasó sólo 12 carreras en su asiento antes de ser sustituido por Alex Albon.

Después de una prometedora primera temporada completa en F1 con Toro Rosso en 2018, Gasly recibió un ascenso algo inesperado al equipo hermano para la campaña 2019, donde se asociaría con su famoso compañero de equipo y ahora tres veces campeón del mundo Max Verstappen. .

Desafortunadamente para Gasly, el movimiento fue nada menos que un desastre, ya que terminó entre los cinco primeros sólo en dos ocasiones y fue superado por su compañero de equipo en Austria. Después del Gran Premio de Hungría, fue degradado de nuevo a Toro Rosso y Albon ocupó su lugar.

Esto resultó ser un punto de inflexión para el piloto de 27 años, que consiguió su primer podio en la F1 ese mismo año, antes de sorprender al mundo de las carreras al ganar en Monza la temporada siguiente. En 2023 se mudó a Alpine, donde Gasly ha vuelto a impresionar.

Cuando se le preguntó en su reciente aparición en el podcast Beyond the Grid si él y Marko habían hablado o no desde su partida, respondió: “No. Espero que algún día tengamos la oportunidad de hacerlo, pero en el fondo sé que son personas inteligentes", dijo Pierre.

“Pueden tener sus propias opiniones sobre ciertas cosas, pero son cosas claras que eran obvias. Así fue como fue. No fue realmente justo, pero de todos modos, así fue. También aprendí que el deporte no siempre es justo", destacó.

“Realmente cerré el capítulo cuando dejé AlphaTauri y abrí una nueva historia con Alpine y creo que he alcanzado un nivel de experiencia, habilidades y atención plena en este momento, que gracias a mis experiencias anteriores me permiten ser mejor hoy que ayer”, concluyó.

Afortunadamente para Gasly, su traslado a Alpine en invierno le ha permitido expandirse y reconstruir un futuro a largo plazo fuera de la familia Red Bull. Ha disfrutado de una impresionante temporada de debut con el equipo francés y tiene 16 puntos de ventaja sobre su altamente calificado compañero de equipo Esteban Ocon de cara a las dos últimas rondas de la temporada 2023.