Will Gray

Domingo 12 Noviembre 2023 13:17

El líder de U2, Bono, ha bromeado diciendo que la F1 es menos peligrosa que el rock 'n' roll después de suspender temporalmente su residencia en Las Vegas, mientras la ciudad se prepara para la llegada del deporte.

Con los deportes de motor tomando las calles, el cantante Bono anunció que la banda regresaría a principios de diciembre después de 'devolver Las Vegas' al deporte.

La residencia 'Achtung Baby' comenzó el 29 de septiembre en la nueva sede de Sphere.

Los fanáticos están listos para descender a Las Vegas para el Gran Premio del próximo fin de semana

U2 ha estado disfrutando de una residencia en The Sphere en Las Vegas

'La F1 es menos peligrosa que el rock 'n' roll'

Apenas un día después de su anuncio, se agregaron al calendario conciertos adicionales para octubre y noviembre debido a la una demanda increíblemente alta, y ahora finalizará en febrero de 2024 después de una breve pausa inducida por la F1.

“Vamos a tomar un pequeño descanso después de esta noche”, dijo Bono. “Le estamos devolviendo Las Vegas a la Fórmula 1, de hecho se la estamos dando", agregó.

“Ahora bien, si no sabes qué es la Fórmula 1, es un deporte en el que hombres muy ordenados, delgados y malos y algunas mujeres extraordinarias suben a cohetes e intentan permanecer en la Tierra y no alcanzar la órbita. o algo así¡Un poco como el rock and roll, menos peligroso!”, dijo entre burlas el cantante.

Bono luego comparó a diferentes miembros de U2 con los principales pilotos de Fórmula 1, incluidos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Daniel Ricciardo.