Nazario Assad De León

Domingo 12 Noviembre 2023 12:29

Adrian Newey, con sus conocimientos técnicos y diseños mágicos, es una de las personas más importantes dentro del equipo Red Bull Racing y el británico desvela en qué momento empezaría a pensar en retirarse.

Newey es a menudo llamado el gran hombre detrás de los éxitos de Red Bull Racing y se espera que el equipo austriaco permanezca activo para el equipo durante mucho tiempo.

A lo largo de los años se ha convertido en el mejor diseñador de su campo y, por tanto, el técnico de Red Bull es visto como un actor importante en los éxitos del equipo y, por tanto, también de Max Verstappen.

Para 2023, el técnico construyó un monoplaza difícilmente superable y que le dio a Red Bull la posibilidad de ganar todas las carreras menos una en la temporada al momento.

Filosofía de salida

El gran técnico del equipo austriaco habla con The Telegraph sobre su eventual salida de la categoría reina y cuándo empezará a pensar en ello.

"Creo que cuando tenía poco más de cincuenta años, pensé que estaría en la playa a los sesenta", dice el gran diseñador de 64 años. "La realidad es que me aburría. Recuerdo a Mario Andretti, a quien diseñé cuando tenía 47 años y todavía era competitivo", dice Newey.

"Después empezó a tener accidentes y su competitividad fue disminuyendo. Luego lo conocí y me dijo que No era tan inteligente como él, pero que seguiría adelante mientras la gente estuviera lo suficientemente loca como para darle un asiento y que siguiera disfrutándolo" explicó.

"Creo que es una buena manera de ver las cosas. Si la gente me comienza a decir que ya no sirvo, entonces tengo que aceptarlo. No quiero defraudar al equipo", concluye Adrian.