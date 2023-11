Jan Bolscher

Domingo 12 Noviembre 2023 12:14 - Actualizada: 12:16

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se asegurará de que sus empleados no corran riesgos en la ciudad de juego estadounidense el próximo fin de semana en Las Vegas por lo que pondrá una importante prohibición dentro del equipo.

Al austriaco no le gustan las apuestas y también quiere mantener a su personal alejado de los casinos ese fin de semana.

Este fin de semana, la Fórmula 1 correrá en Las Vegas por tercera vez en la historia. Era un sueño largamente acariciado por Liberty Media (propietario de la Fórmula 1) traer la carrera de regreso a la ciudad.

La empresa de medios de comunicación también compró un terreno para este fin y esto demuestra la dedicación de los responsables políticos. Las Vegas es conocida como la capital del juego, pero Wolff habla con Motorsport.com y anuncia que a su personal se le prohibirá jugar.

Agradecimiento a Liberty Media

"Creo que todo el mundo está deseando que llegue la carrera en Las Vegas. La carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest. Realmente aprecio a Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad, es bastante difícil de explorar", explicó Wolff.

Prohibición de apostar

Según Wolff, Mercedes debería centrarse principalmente en las carreras. "Como dije, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos los miembros del equipo se mantengan alejados de los casinos" agregó el jefe de equipo.

Aparte de que la concentración debe centrarse en el fin de semana de carreras, a Wolff simplemente no le gustan los juegos de azar: "No juego y me aseguraré de que nadie más lo haga".