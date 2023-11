Ángel Armando Castellanos

Viernes 10 Noviembre 2023 10:55

Fernando Alonso fue acusado por Felipe Massa de haber sido un mal compañero durante su etapa en Ferrari por tratar de que todo funcionara bien sólo para él.

El español y el brasileño fueron coequiperos entre 2010 y 2013, y Felipe sufrió mucho junto a él, especialmente a nivel emocional.

“Creo que para ganarle hay que estar en tu día, pero estuve en mi día en muchas carreras, pero pasó algo que me estaba poniendo en la condición mental difícil de que estaba cometiendo errores o tal vez que estaba pasando algo que no fue genial”, aseguró en palabras a Track Limits.

Si bien jamás hubo una discusión dura entre ambos mientras coincidieron en Maranello, lo ha calificado de poco honesto y congruente.

“Creo que con Fernando nunca tuve ningún problema fuera del coche, aparte de la pelea que tuvimos en 2007, nunca tuve ningún problema con él. Siempre me llevé bien con él como persona”.

“Pero él no era lo que me estaba diciendo. Él no era lo que le estaba diciendo al equipo. "Siempre tuvo una forma típica de trabajar, usando su poder. Tiene mucho poder y estaba tratando de conseguir el poder que tenía para poner todo de su lado. Y creo que eso fue dividir al equipo por la mitad”, agregó.

"Te destruye mentalmente"

Massa recordó que en el 2010 el equipo no estaba demasiado bien y puso un simulador que a Alonso no le gustó y decidió no entrenar ahí.

El asturiano ganó el Gran Premio de Singapur y fue elogiado por Luca Cordero di Montezemolo por su trabajo en equipo y buena preparación en el simulador.

“De nuevo, esto es algo que te destruye completamente mentalmente. Quiero decir que es un piloto increíble, su talento es increíble pero, ya sabes, todos los demás detalles que necesitas, debes tenerlos para estar cómodo”, señaló.