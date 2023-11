Jan Bolscher

Viernes 10 Noviembre 2023 08:44

A Mick Schumacher no le interesa un asiento en la Fórmula E. El alemán dice que le gustan los motores y la gasolina y no busca un lugar en la categoría de carreras eléctricas.

Schumacher perdió su asiento en el equipo Haas a finales del año pasado, después de que el equipo de carreras estadounidense decidiera buscar experiencia en la figura de Nico Hülkenberg. Por lo tanto, este año está al margen como piloto reserva de Mercedes.

Durante mucho tiempo pareció tener posibilidades de conseguir un asiento en Williams para 2024, pero a medida que pasa el tiempo, eso parece cada vez más improbable.

Uno de los motivos de la salida de Mick fueron sus constantes choques

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, también ha declarado varias veces que será difícil conseguir que el piloto de 24 años esté en la parrilla a tiempo completo el próximo año.

Fórmula E

Sin embargo, un cambio al deporte eléctrico no es una posibilidad. Esto se hizo evidente cuando Tutto Motori le preguntó a Mick si la Fórmula E era una opción: "Seré honesto. No.

"Me gustan los motores, el combustible, pero eso no. Quién sabe lo que me deparará el futuro, tal vez cambie de opinión cuando empiece a conducirlos. Me gustan los coches de la vieja escuela. Un motor V8, llamas y todo lo que conlleva", comentó.