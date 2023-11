Ferrari lucirá diferente en Las Vegas. Los icónicos tonos rojos, por supuesto, seguirán presentes, pero el equipo de carreras de Maranello añadió detalles en blanco y reveló en Instagram el diseño que usarán.

La Scuderia ya comenzó un fin de semana de carreras de 2023 con una edición especial del SF-23. La escudería italiana llegó a Monza con un Ferrari amarillo-rojo. Fue para celebrar la victoria de las 24 Horas de Le Mans.

El Gran Premio de Las Vegas es la siguiente parada del calendario de la Fórmula 1 y la última vez que la categoría reina estuvo en la ciudad correspondiente fue en 1982 (Gran Premio Caesars Palace).

Los equipos se esforzarán al máximo en el regreso, porque Red Bull Racing también planea viajar a la tercera carrera en Estados Unidos con un esquema de color ligeramente diferente.

Anteriormente, el número tres del ranking reveló los trajes especiales de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Ya se notaba que los tonos normalmente negros habían sido reemplazados por líneas blancas. Parece que el SF-23 está siguiendo esa tendencia, ya que Leclerc y Sainz están abriendo el telón de un alerón trasero blanco con letras negras.

Red, white, and ready to take on Vegas for the first time in over four decades 🔴⚪️#LasVegasGP pic.twitter.com/3xfQI7TvZq