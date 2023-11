Jan Bolscher

Jueves 9 Noviembre 2023 06:49

Peter Windsor, ex jefe de equipo, cree que un posible cambio futuro de Fernando Alonso a Red Bull Racing no se producirá, y debido a que el equipo quiere un piloto que pueda aceptar el papel de segundo.

Al día siguiente del Gran Premio de México, surgió un extraño rumor, luego de que varios periodistas de Fórmula 1 hablaran de una gran noticia que se avecinaba, pero que aún no habían permitido que saliera a la luz.

El periodista español Albert Fábrega echó más leña al fuego al publicar en las redes sociales que acababa de escuchar algo que no quería y no podía creer. Luego, los medios españoles publicaron este informe y lo ampliaron escribiendo que se trataba de un cambio de piloto entre Fernando Alonso y Sergio Pérez.

Alonso tiene 8 podios en 2023

División dentro del equipo

No mucho después, Fernando reaccionó fuertemente a las historias y dejó claro que no tiene intención de cambiar Aston Martin por Red Bull Racing, pero eso no altera el hecho de que a muchos fanáticos les gustaría que esto sucediera.

Windsor tiene malas noticias para esos aficionados: "Entiendo que [Helmut] Marko y [Christian] Horner piensen que podría causar división dentro del equipo.

"No quieren eso para Verstappen. Están buscando un piloto que pueda adaptarse al papel de segundo violín y no causa demasiada fricción. Ahora tienen a una persona así en Sergio Pérez.

"Creo que Alonso es menos rápido que Max en una vuelta y no puede compensar esa diferencia en carrera. Incluso si es mejor piloto que Max lo sería", señaló.