Shay Rogers

Miércoles 8 Noviembre 2023 13:00

Charles Leclerc ha revelado que pudo haber presionado accidentalmente su botón ERS al caerse del Gran Premio de Brasil en la vuelta de formación.

El Ferrari de Leclerc sufrió un problema hidráulico en Interlagos, que lo envió a estrellarse contra las barreras incluso antes de que comenzara la carrera. Estaba previsto que comenzara en la primera fila.

Es poco probable que hubiera desafiado a Max Verstappen durante más de unas cuantas vueltas, pero terminar la carrera fue fundamental para las esperanzas de la Scuderia de terminar segunda en el campeonato de constructores.

La fiabilidad no ha sido el punto fuerte de Ferrari este año, con Leclerc sufriendo tres abandonos y un DNS, además de fallos que pueden costarles la cara tras la final de Abu Dhabi.

Charles Leclerc tuvo la mala suerte de retirarse antes de que comenzara la carrera, con un buen resultado a la vista

Botón equivocado

En declaraciones a Fox Sports MX después de su retiro, Leclerc confirmó que no estaba seguro de si había presionado un botón en su volante mientras estaba en movimiento.

"Tal vez presioné el botón de carga, no el DRS, el botón DRS está detrás del volante, pero al final esto no fue lo que pasó, y de todos modos no estuvo relacionado con el mal funcionamiento", agregó.

"Perdí el sistema hidráulico y presioné el botón cuando perdí la rueda. Sólo quiero olvidarme de esta semana y de esta temporada", sentenció

El siguiente en el calendario, el Gran Premio de Las Vegas ofrece a Ferrari una oportunidad de redención con sus características de alta velocidad adecuadas al SF-23.

Un podio o dos serían de gran ayuda para ayudarles a mantenerse en la contienda por la codiciada posición de constructores que persiguen, además de asegurar premios en metálico adicionales.