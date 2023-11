Nazario Assad De León

Miércoles 8 Noviembre 2023 12:38

Max Verstappen ha dejado claro que buscará empatar el récord de Michael Schumacher y Lewis Hamilton en cuanto a campeonatos de pilotos ganados.

Después de ganar su tercer campeonato consecutivo, el holandés aún tiene un largo contrato vigente con Red Bull y espera poder llegar a las cifras de campeonatos alcanzadas por las dos leyendas del deporte motor.

“Sí, me gustaría ganar siete Mundiales, ¿por qué no?”, declaró a la revista TIME. Actualmente se encuentra por debajo de pilotos como Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost (4) y Sebastian Vettel (4) además de los dos anteriormente mencionados en numero de campeonatos.

Dominio

Max es conocedor que conduce un auto más rápido al resto actualmente por lo que las críticas no le molestan y al contrario le gusta aprovechar este tipo de ventajas en el deporte.

“Es natural para mí pensar en que tenemos este tipo de ventajas, me gusta ganar. Está claro que algunos dudarán sobre mí, pero no me importa, no estoy interesado en las opiniones de las personas" destacó.

"La NBA ya sobrevivió cuando los Chicago Bulls estaban dominando y con el paso del tiempo, lo recuerdan como algo increíble. Si eres un gran aficionado del deporte, sabes apreciar las eras de dominio”, sentenció el holandés.