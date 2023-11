Anna Malyon

Martes 7 Noviembre 2023 08:16 - Actualizada: 09:04

Martin Brundle, experto de Sky Sports, afirmó que "no hay duda" de que Sergio Pérez continuará con Red Bull, pero señaló que el mexicano debe tener carreras más sólidas.

Checo no pudo asegurar un podio junto a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, ya que Fernando Alonso lo superó por poco en la línea de meta en el Gran Premio de Brasil.

El futuro del piloto mexicano ha sido un tema destacado de discusión en el paddock debido a una serie de resultados desafortunados. Incluso surgieron especulaciones de que si no conseguía el segundo puesto en el campeonato de pilotos, podría ser sustituido.

Checo tiene 34 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton por la P2

El tema de su pelea por el subcampeonato con Lewis Hamilton es un tema crucial para el nacido en Jalisco, puesto que Red Bull jamás ha conseguido un doblete en el Campeonato de Pilotos.

Se queda

El corresponsal de SkySports señaló que Sergio permanecerá con Red Bull en la próxima temporada 2024, de acuerdo con la información que recibió de fuentes dentro del paddock.

"Mantendré lo que he dicho en las últimas dos carreras. Creo que Red Bull quiere absolutamente seguir con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda.

"Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo, por varias razones. Eso es a lo que apuntan en este momento.

"La gente que sabe me ha dicho categóricamente que no se trata de terminar segundo en el campeonato. Ciertamente necesita tener carreras sólidas. En este momento, Pérez tiene el puesto en Red Bull el año que viene. No hay duda de ello", informó.