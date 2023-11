Remy Ramjiawan

Martes 7 Noviembre 2023 07:22 - Actualizada: 09:16

Guenther Steiner, jefe del equipo Haas, habló con la filial británica de Motorsport.com y aseguró que han reunido pruebas suficientes para seguir imponiendo sanciones por exceder los límites de la pista en el pasado Gran Premio de Estados Unidos.

El equipo estadounidense presentó oficialmente una protesta ante la FIA contra el resultado de la carrera en COTA el pasado sábado. Posteriormente, el equipo vio imágenes de varios pilotos que habían cruzado las líneas blancas en la curva seis del circuito de Austin.

Relacionado: La FIA convoca a Red Bull y otros tres equipos a la audiencia solicitada por Haas

Se trata de Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant y Sergio Pérez que no respetaron los límites de la pista. Fue el pistoletazo de salida para que el equipo de carreras de Gene Haas pusiera en duda el resultado, porque aún quedan puntos por ganar.

Al final, Checo terminó cuarto en COTA, Stroll cruzó la meta en séptimo lugar, Albon vio la bandera a cuadros en noveno y Sargeant se llevó el último punto. Con Nico Hülkenberg undécimo en la clasificación, Haas todavía tiene algo que ganar.

Checo se encuentra peleando por el subcampeonato del mundo con Lewis Hamilton

Nueva información

El jefe de equipo entiende que la FIA no dispone de todas las pruebas, pero cree que la asociación de deportes de motor ya no puede seguir ignorando las imágenes: 'Esto es sólo una reseña [Derecho de revisión ed.]. Se han elaborado reglamentos.

"Quiero decir, si los delegados no tuvieran la información, obviamente no podrían tomar medidas. Lo entiendo completamente. Pero hay información y ahora veremos qué hace la FIA una vez que tenga la información.

"Creo que tienen que tomar medidas, porque de lo contrario establecemos reglas y luego no hacemos nada con ellas. Esa es mi opinión. Vale, si no han visto las imágenes entonces entiendo que no pueden hacer nada, pero ahora tenemos pruebas claras de ello.

"Sólo queremos plantear el asunto porque, de lo contrario, tendremos que cambiar las reglas. Para ser sincero, no soy un gran partidario de los límites de la pista", lamentó.