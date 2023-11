Dan Davis

Lunes 6 Noviembre 2023 08:57

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, admitió que Ferrari "apostó todo en la carrera" después de que Charles Leclerc se estrellara durante la vuelta de formación del Gran Premio de Brasil.

Leclerc estaba preparado para desafiar a Max Verstappen en Interlagos después de clasificarse en segundo lugar, pero no pudo comenzar la carrera después de hacer un trompo durante la vuelta de formación.

Alegando un problema hidráulico, el monegasco se deslizó a través de la zona de salida y hacia las barreras, lo que le impidió regresar a la parrilla para apagar las luces.

Vasseur, aunque no estaba al tanto de la razón específica del incidente, reveló que el problema estaba dentro del sistema del SF-23, siendo Leclerc finalmente inocente.

Charles Leclerc no pudo largar el Gran Premio de Brasil

El corredor monegasco sufrió un problema técnico en la vuelta de formación

Fred Vasseur admitió que comparte la decepción de Charles Leclerc

Entiende a Leclerc

"Es más que decepcionante", dijo Vasseur a Sky Sport Italia. "Apostamos todo en la carrera y hoy estábamos muy concentrados y por un problema técnico ni siquiera empezamos la carrera. Charles está muy decepcionado y el equipo también."

"Todavía tenemos que revisar el coche y ver qué pasó en detalle. Fue un problema en el sistema, pero aún no hemos tocado el auto, así que no tengo mucha información. No fue un error de él", agregó.

Leclerc se quedó maldiciendo su suerte por la radio del equipo después de su retiro prematuro y Vasseur ha admitido que simpatiza con su piloto.

"Hablaremos mañana y entiendo la reacción de Charles", añadió. "Entiendo su frustración, pero es un profesional, tenemos otra carrera en dos semanas y haremos nuestro mejor esfuerzo en Las Vegas" sentenció el jefe Ferrari.