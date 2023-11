Lars Leeftink

Lunes 6 Noviembre 2023 07:11

Fernando Alonso, Max Verstappen y Lando Norris están en el mismo equipo, uno que no tiene el menor interés en Drive To Survive ni en todo el espectáculo que rodea a la Fórmula 1.

La F1 se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, siendo causa y consecuencia de ello series como la de Netflix y la mayor atención de los medios.

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera se preguntó a los tres pilotos si prestan mucha atención a lo que sucede alrededor del deporte. El primero en contestar fue el neerlandés.

"No. Probablemente soy un poco más de la vieja escuela. Ojalá las redes sociales nunca hubieran existido. Libertad de expresión, ¿verdad?", expresó.

Alonso y Verstappen

Alonso se une a Verstappen y no le presta demasiada atención a producciones como la estadounidense.

"Estoy muy centrado en las carreras y no en toda la serie. Nunca he visto nada de Drive to Survive, ni siquiera la primera temporada ni nada, nunca he visto un episodio. ¿Y tú?", pregunta el español a Verstappen.

"¿Conduces para sobrevivir? Yo conduzco para divertirme", fue la respuesta.

Alonso también fue claro después, avisando que el día importante es el previo a las carreras, sabe de qué va la Fórmula 1, pero a veces todo es excesivo.

"El sábado, sí. Vamos allí, hacemos el desfile de pilotos y cosas así antes de la carrera. Esas no siempre están en la preparación de nuestros sueños para la carrera. Intentamos encontrar un equilibrio.

"Sabemos que es importante para el deporte. Pero creo que para los pilotos, los equipos e incluso los medios de comunicación es una temporada muy larga. Hay que viajar mucho y todos lo hacemos para competir. Esto es lo que nos encanta, pero todo lo que conlleva a veces es demasiado. Lo entendemos", insistió.

Norris

Lando coincidió con los otros dos top 3 del Gran Premio de Brasil. No quiere saber de nada que no sea competir.

"Honestamente, siento lo mismo. Creo que vi el primer episodio en el que estuve, el final de la primera temporada, y eso fue todo. Eso es todo lo que vi. Si sabes que todo sucede, es agradable cuando te hacen quedar bien, pero a veces también te hacen quedar mal.

"Y al final del día, la verdad es que sigue siendo un espectáculo. Es para entretener a la gente. No está ahí para ser el más honesto, para decir cosas honestas sobre todas las situaciones", expuso.

El británico comprende que se trata de generar audiencias y aumentar las ganancias, pero nada más.

"Lo sé, es un negocio, ¿no? Es un negocio, la Fórmula 1. Es entretenimiento. Por mucho que no lo haga por entretenimiento [de los fanáticos], si no está en la televisión, no importaría. Sólo quiero conducir y es por eso que estoy aquí.

"No estoy aquí para hacer todas las entrevistas y disfrutar de todas esas cosas. Me encanta la Fórmula 1 porque disfruto conducir, competir contra estos muchachos y competir. Incluso desde que comencé, la atención de los medios ha aumentado mucho, lo que en el mundo empresarial probablemente tenga sentido porque hay más dinero.

"Así es como funciona normalmente. Como conductores no lo disfrutamos demasiado, pero creo que tiene algunas ventajas", sentenció.