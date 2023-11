Dan Davis

Lunes 6 Noviembre 2023 05:42

Lewis Hamilton está contando los días antes de que el Mercedes W14 sea historia después de sus problemas en el Gran Premio de Brasil.

Padeció por la degradación de neumáticos durante el sprint en Interlagos, y predijo con tristeza que las Flechas de Plata tendrían una carrera larga el domingo.

Su predicción resultó profética, porque fue superado por Sergio Checo Pérez, Carlos Sainz y Pierre Gasly.

De hecho, la mala velocidad en línea recta del W14 quedó al descubierto en el circuito sinuoso, mientras que George Russell se vio obligado a retirarse por un problema en la unidad de potencia.

Hamilton finalmente acabó en el octavo lugar y, después de la carrera, admitió que se sentía aliviado: sólo faltan dos competencias antes de que su actual monoplaza no vuelva a ser conducido.

A olvidarlo

"No me sentí tan desastroso como ayer. Ayer literalmente no me quedaban neumáticos, estaban desgastados a cero. Siento que hoy hice una mejor carrera en términos de gestionar los neumáticos lo mejor que pude.

"El coche, ahí está. Hay momentos en los que funciona y momentos en los que no, y es muy inconsistente a lo largo de la vuelta, así que tenemos que descubrir qué es eso. Somos bastante lentos en las rectas y bastante lentos en las curvas. Uno para olvidar, pero espero que haya muchos aprendizajes a partir de hoy", expresó a Sky Sports.

Todos esos inconvenientes ya lo tienen fastidiado. Añora el fin de la temporada para no volver a saber nada al respecto.

"Una cosa es que el coche es realmente impredecible en el sentido de que un fin de semana se siente bien, una sesión se siente bien. Estoy seguro de que veremos las cosas y descubriremos que deberíamos haberlas hecho de otra manera.

"Pero con una sola sesión, es difícil. ¡Dos carreras más con esto y, con suerte, no volver a conducirlo!". sentenció.