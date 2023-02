Aloisio Hernández

Sábado 4 Febrero 2023 07:55

Carlos Sainz habló del momento en que identificó a su primer grupo de seguidores y aseguró que "siempre tendrán un lugar especial".

Sainz jr ya era una figura del automovilismo antes de poner un pie en la Fórmula 1. Siendo hijo del campeón de Rally Carlos Sainz, el mundo de los coches no le era ajeno.

Una ventaja adicional de lograr el sueño en Ferrari, es que te conviertes en la entidad más importante para los Tifosi en todo el mundo. Es una manifestación emocional del legado de la Scuderia.

El equipo con sede en Maranello, además de ser el equipo más exitoso e histórico, también es el hogar orgulloso de un tipo de apoyo de aficionados sin precedentes.

Pero Sainz, en su humildad, seguía sin entender por qué la gente lo seguiría.

Golpe de realidad

El madrileño habló del tema en una actividad con uno de los patrocinadores de su escudería: “Recuerdo tener mis primeros fanáticos, y esto me dio una gran sensación cuando corría en estos lugares del mundo.

"Pensé que no era nadie y de repente empiezas a tener tu base de fans. Y no entendía por qué me seguirían porque yo no era nadie que conozcas, pero es un pequeño gran sentimiento. Y desde entonces tienes una relación especial, siempre especial, con tus primeros fans”, aseguró.