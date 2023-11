Fernando Alonso tuvo una participación muy buena en la segunda sesión del Gran Premio de Brasil y acabó cuarto.

Ha vuelto a una Q3 tras dos fines de semana duros donde no pudo lograrlo.

El español comenzó décimo, a 696 milésimas de Max Verstappen.

Llegó a caer al decimoquinto sitio antes de su segundo intento, pero se recuperó y se puso sublíder, a dos décimas de Max.

Quedaron fuera, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg y Alex Albon, quien tras la eliminación del tiempo de su segunda vuelta no salió de pits.

Sergio clasificó tercero a la siguiente etapa de esta competencia, a 198 milésimas de Lando Norris.

El mexicano se puso tercero en su primera vuelta, a 208 milésimas de Max Verstappen, el más rápido en el arranque.

Cayó hasta el noveno lugar antes de su segundo intento, pero mejoró y se puso tercero, a 198 milésimas de Lando Norris, quien ya era el número 1.

Carlos avanzó quinto, a 233 milésimas de Lando Norris.

El español arrancó decimoprimero, a 903 milésimas de Max Verstappen, el más rápido.

De estar fuera, se puso segundo en el siguiente intento, a 92 milésimas del neerlandés.

Q2 CLASSIFICATION



Norris on top heading into the top 10 shootout 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k0ypbX66ux