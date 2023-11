Tom Jeffries

Jueves 2 Noviembre 2023 09:59 - Actualizada: 10:00

Fernando Alonso, de 42 años, no está contento con el rumor que apareció en los medios la semana pasada sobre un posible cambio del español a Red Bull Racing.

Varios periodistas de Fórmula 1 hablaron de grandes noticias después de la carrera en México que aún no habían sido autorizadas a publicarse. El periodista español de Fórmula 1, Albert Fábrega, echó más leña al fuego haciendo clic en Xpara informar que había escuchado algo que no quería creer.

Todo llegó después de otro error más de Sergio Pérez en 2023 y las especulaciones apuntaban a una salida del mexicano, dejando una vacante para Alonso en 2024.

'Estos son sólo rumores'

Alonso también vio los mensajes y respondió: "No tengo nada que decir, son sólo rumores... Rumores normales del paddock, son simplemente personas que quieren ganar seguidores". dijo visiblemente molesto el español.

"Todos los rumores provienen de personas que no estaban en esa sala donde tuvo lugar la entrevista". agregó.

Red Bull Racing ya ha señalado en varias ocasiones el contrato de Pérez, que aún se extiende hasta 2024. Alonso también tiene todavía contrato con Aston Martin.

Consecuencias

A pesar de que son sólo rumores, Alonso sí va tras la fuente del chisme. "Ellos son los que sólo quieren divertirse y no me hace gracia que 'bromeen' con cosas así. Me aseguraré de que haya consecuencias", afirmó el español, que no está contento con los rumores.