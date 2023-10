Vincent Bruins

Martes 31 Octubre 2023 13:33

Las cosas no le salieron bien a Haas durante el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México el pasado fin de semana. Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen abandonaron el Autódromo Hermanos Rodríguez sin puntos y Haas ha caído a la última posición entre los constructores. Por ello, el alemán ha criticado duramente a su propio equipo.

A principios de 2023, parecía que Haas no estaba en una posición tan mala esta temporada. Magnussen terminó décimo dos veces en Arabia Saudita y Miami, mientras que Hulkenberg aprovechó el caos en Australia para ocupar el séptimo lugar.

El alemán también anotó tres puntos extra con una excelente sexta posición en el sprint en el Red Bull Ring. Desde entonces, Haas sólo ha conseguido sumar un punto, gracias al décimo puesto de Kevin en Singapur.

El equipo estadounidense estuvo durante mucho tiempo en el séptimo lugar de la clasificación, pero ha vuelto a caer en la clasificación del Campeonato de Constructores.debido a la excelente actuación de Alexander Albon en Williams, el doblete de puntos de Alfa Romeo en Qatar y el séptimo lugar del piloto de AlphaTauri Daniel Ricciardo en Ciudad de México.

El auto viejo hubiera sido mejor

"Es inevitable. Estamos pagando el precio por no tomar actualizaciones, por no no sacar provecho de ello", dijo insatisfecho Hulkenberg a los medios.

"Esperamos que esto sea una llamada de atención para todos en la fábrica, porque simplemente no se puede competir así en la F1. Si la antigua especificación tenía alguna buena característica, era más o menos competitiva en las curvas más lentas, y el Autódromo Hermanos Rodríguez por supuesto es dominado por curvas más lentas", agregó Nico.

Haas desarrolló mejoras según el concepto de Red Bull y las instaló en el coche para el Gran Premio de Estados Unidos, pero según Hülkenberg no funcionaron en Ciudad de México.

"No lo sé, siento que la especificación anterior habría sido mejor aquí, pero obviamente solo hay una manera de seguir adelante", dijo molesto.

Suspensión rota

Hülkenberg había recuperado dos posiciones y estaba en el undécimo lugar cuando Magnussen se estrelló a mitad del Gran Premio, causando banderas rojas y fuego en su monoplaza. El alemán luchó por un punto en la segunda mitad de la carrera, pero finalmente cayó al puesto 13.

"Nico estaba en una buena posición para sumar puntos, pero en el último stint después de la bandera roja, que habíamos causado nosotros mismos, no pudimos mantener los neumáticos vivos", dijo el jefe del equipo, Guenther Steiner.

"Nuestro coche no puede mantener los neumáticos vivos como lo hacen otros coches. Podemos luchar durante casi toda la distancia, pero casi no lo es. Sin embargo, todo el equipo parece haber funcionado bien y Nico hizo una carrera fantástica para tratar de conseguir algo", agregó.

Steiner confirmó que Magnussen se estrelló debido a una suspensión rota que probablemente fue causada por algo "relacionado con el calor".