Nazario Assad De León

Viernes 3 Febrero 2023 16:07

Nyck de Vries ha ganado el juicio iniciado por el millonario inmobiliario Jeroen Schothorst. Sin embargo, el caso aún no ha concluido por completo, ya que seguirán más procedimientos sobre el fondo de inversión.

La causa del sumario radica en el pasado. Se dice que De Vries, que experimentará su primera temporada completa en la Fórmula 1 la próxima temporada en nombre de AlphaTauri, pidió prestados 250.000 euros a Schothorst en abril de 2018.

De Vries hizo esto para poder financiar un lugar en la Fórmula 2. Esto funcionó, pero no llegó a la Fórmula 1 entonces. El acuerdo sobre el monto del préstamo de 250,000 euros incluiría un interés del tres por ciento, mientras que también tendría que entregar el 50% de sus ingresos de F1 a Schothorst si pudiera obtener un asiento en F1.

El acuerdo entre Schothorst y De Vries era válido hasta finales de 2022. Si el holandés no había ganado un asiento en la F1 para entonces, el acuerdo se cancelaba. El último punto es la razón por la que ha habido un procedimiento sumario y se seguirán procedimientos adicionales sobre el fondo de Investrand (la empresa de Schothorst).

Ambas partes no están de acuerdo sobre si De Vries ahora tendrá que entregar el 50% de sus ingresos de F1 en 2023 a Schothorst porque se ha asegurado un asiento en la Fórmula 1 para la temporada 2023.

Procedimiento sumario

El procedimiento interlocutorio se refería a la cuestión de si De Vries debería revelar todos sus ingresos y contratos de los últimos años a Schothorst, para que pudiera verlos.

Por lo tanto, esto no es necesario, en opinión de la corte. De Vries dice que está aliviado. "He cumplido con todas mis obligaciones en virtud del contrato de préstamo con Investrand (van Schothorst) y siempre le he proporcionado toda la información a la que tenía derecho en virtud del contrato de préstamo. Espero que el viento se calme ahora y pueda concentrarme en prepararme para la temporada de Fórmula 1".

Procedimiento inferior

Como se dijo, el asunto aún no está concluido. A partir de Schothorst habrá un procedimiento de fondo, que es una investigación más amplia. Como resultado, existe una buena posibilidad de que la disputa continúe tras bambalinas por un tiempo, probablemente hacia y durante la primera temporada de F1 de De Vries.

A pesar de que a Schothorst no se le permite ver los contratos y los ingresos de De Vries, la extensa investigación debe mostrar si Schothorst o De Vries tienen razón.