Aloisio Hernández

Domingo 29 Octubre 2023 15:30 - Actualizada: 15:31

Fernando Alonso señaló que es "un momento difícil" tras abandonar el Gran Premio de México por daños en su auto.

El español se retiró de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el vuelta 47, esto tras pasar la mayor parte del tiempo en los últimos lugares. Tras finalizar el GP, Aston confirmó que el monoplaza de Fernando tenía daños por los restos del auto de Checo.

A lo largo de todo el fin de semana, Fernando se había quejado por las dificultades para manejar su AMR23. De hecho, Alonso quedó fuera en la Q2 de la clasificación para la carrera en la Ciudad de México.

Alonso perdió la P4 del Campeonato de Pilotos con Carlos Sainz

Complejo

En entrevista con los medios tras quedar fuera de la sesión, Alonso dijo: “Difícil fin de semana, difícil carrera. Recibimos daños debajo del coche por restos del coche de Checo en la primera vuelta, así que fue todavía más doloroso con un coche más lento en la carrera. Pero no hay nada que podamos hacer.

“Es duro. No es el funeral que veo cuando vengo a hablar con la Prensa, trabajamos todo lo que podemos y no estamos contentos con la situación, no es la posición que queremos pero trabajamos muy duro para revertir esta situación.

"A veces aprendes más de las dificultades que de las celebraciones. Es un momento difícil e intentamos hacer todas las pruebas que podamos para dar más información a la fábrica e intentar terminar con un buen resultado, no con una mala racha”