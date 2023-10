Usuarios en redes sociales reportaron que el ambiente en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez cayó de manera dramática tras el accidente de Sergio Pérez.

Checo Pérez chocó en el arranque del Gran Premio de México con Charles Leclerc y se vio obligado a abandonar la carrera.

El mexicano no pudo superar por completo a Leclerc al llegar por fuera en la primera curva, esto tras una gran largada, y ambos autos chocaron. El RB19 de Sergio se llevó la peor parte al elevarse en el aire.

Aunque el equipo intentó reparar su auto en los pits, ya no pudo regresar y abandonó su Gran Premio local.

Varios usuarios se reportaron en X (antes Twitter) sobre el ambiente en las gradas del Autódromo.

The Autódromo went completely silent. No one’s booing, no one’s cheering. I have no words. I’m literally crying in the middle of the crowd.