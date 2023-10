Fernando Alonso fichó a una joven promesa del automovilismo mexicano que se llama Alex García, pero, ¿quién es?

Se llama Alejandro García González y nació el 17 de julio de 2003 en la Ciudad de México. Tiene 20 años. Actualmente reside en España.

Comenzó en el karting, en 2018 acabó en segundo lugar en el Campeonato Nacional de Karting de la FIA México.

En ese mismo año empezó a competir en monoplazas, disputando el Campeonato NACAM, finalizando en el quinto sitio.

Para 2020 salió del país para correr en el Campeonato de España de F4 (Global Racing Service) y acabó en el puesto 22. Pasó a Campos Racing para la siguiente temporada y quedó 24°.

En el 2022 entró al Eurofórmula Open representando a Team Motopark. Acabó séptimo y se llevó el tercer sitio en Monza.

Durante septiembre de ese año fue parte de la postemporada de la F3 con Jenzer Motorsport, que lo anunció como titular para este 2023. Ahí ha terminado vigésimo, tras sumar 12 puntos en 18 competencias.

La gloria le ha llegado en el European Le Mans Series - LMP3 donde quedó campeón.

Hace apenas unos días (23 de octubre) fue anunciado como piloto de A14 Management, la agencia de Fernando Alonso.

Además de sus cualidades tras el volante, El Nano valoró que tiene una actitud sobresaliente. Eso es lo que puede ayudarlo a destacar.

"Alex ha demostrado que tiene talento, que tiene maneras de triunfar en el automovilismo y sobre todo tiene pasión, que es lo que tienes que tener a esa edad, la dedicación completa a este deporte", expresó el español en palabras a Fox Sports.

A14 Management is delighted to announce its newest signing to the family - Alejandro Garcia. 👊



Alejandro, from Mexico, is enjoying a hugely positive 2023 racing season as he was crowned LMP3 champion in the European Le Mans Series last weekend. 🔥 🇲🇽 pic.twitter.com/V3WEoBUrdX