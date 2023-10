Sergio Checo Pérez acabó quinto, a 302 milésimas de segundo de Max Verstappen, en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México.

Todos los pilotos que compitieron en la primera sesión probaron un compuesto experimental al inicio de esta segunda.

El mexicano arrancó poniéndose a .677 milésimas de Alex Albon, quien igual que en la tanda anterior, era el más veloz por instantes.

Mantuvo el neumático experimental y llegó a caer hasta el decimonoveno puesto cuando la prueba iba a la mitad.

Ya con el suave, mejoró mucho y se puso tercero en su siguiente giro, a sólo 302 milésimas de Verstappen.

La sesión tuvo algo de lluvia. Faltando 17 minutos, Logan Sargeant reportó que había agua.

Con 9:30 minutos en la regresiva, el mexicano avisó que las precipitaciones se intensificaban en la entrada del Foro Sol.

Para ese entonces era quinto, a 302 milésimas de Max, y así se mantuvo hasta el final.

El español acabó decimoprimero, a 571 milésimas de Max Verstappen.

Al arranque el español estaba a 469 milésimas de Alex Albon, haciendo un muy buen trabajo y dando a entender que sus problemas en la FP1 eran historia.

Su rendimiento cayó a la mitad de la sesión y se puso a 1.062 segundos de Max Verstappen, quien ya era el más veloz-.

El asturiano acabó al final de la clasificación en esta competencia.

Comenzó a tope, a sólo 351 milésimas de Alex Albon. El asturiano se lucía sobre la pista.

Faltando 35 minutos dio un trompo en las 'eses', pero no pasó a mayores y evitó cualquier golpe con los muros.

Para el final ya era último en la clasificación. El equipo tiene mucho que analizar para mañana.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP2) 🏁



Max leads Lando and Charles in our second practice session of the weekend#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/VO2C2YTKqD