Ángel Armando Castellanos

Viernes 27 Octubre 2023 17:27

Fernando Alonso admitió que está en el cierre de su carrera como piloto de Fórmula 1, pero que todavía no ha decidido cuándo parará definitivamente.

A sus 42 años es el conductor más veterano de la parrilla, pero eso no le impide seguirse viendo cómo un competidor importante en la categoría.

"Todavía no. Sé que estoy en la parte final de ella, pero no tengo día de fin todavía", respondió a Fox Sports cuando fue cuestionado al respecto.

La clave para que se siga sintiendo joven es muy simple: adrenalina, ir a tope siempre.

"Me gusta ser competitivo, me gusta ser rápido, odio perder, así que cuando me subo a un coche no es difícil motivarme, intentar dar lo máximo de mí mismo, independientemente de la edad, así que supongo que es eso, la competitividad", agregó.

Sabiduría

El español también admitió que aunque "ya no tienes la misma fuerza" que a los 20, lo que lo ayuda es "la sabiduría" con la que puede conducirse.

"Sabes lo que funciona mejor para tu cuerpo", agregó el conductor asturiano.