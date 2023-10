Nazario Assad De León

Jueves 26 Octubre 2023 21:59 - Actualizada: 22:01

En medio de todo el ruido de la estancia de Checo Pérez en Red Bull, uno de los más grandes ha sido el de una supuesta complicada relación con Max Verstappen, algo que el mexicano considera un invento de los medios.

En víspera al Gran Premio de México, Checo por fin habló de uno de los temas más sonados y tabú en la parrilla, la relación con su compañero de equipo.

Para esta carrera, los mismos organizadores del Gran Premio de México han optado por crear la campaña "RACEPECT", que promueve respetar a todos los miembros de la categoria.

“Es importante difundir este mensaje, ya que los medios parecen querer crear rivalidades fuera de la pista. Este es un gran deporte. Somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Lo importante es centrarse en el deporte”, dijo a los medios el piloto mexicano.

Para Sergio, no hay rivalidad o mala relación con ninguno de los pilotos de la parrilla fuera de la pista.

“Todo lo que pasa en la pista tiene que quedarse ahí. Ese es el mejor mensaje que podemos dar como país al resto del mundo. No hay nada malo. Lo más importante es que se quede en la pista” destacó.

Lo mejor para Red Bull

Pérez no dudó en destacar que tanto el como su compañero holandés siempre están en búsqueda de lo que sea mejor para la escudería austriaca.

“Todos somos rivales, pero al mismo tiempo también somos atletas. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Max y yo estamos en el mismo equipo", dijo Checo.

"Supongamos que estoy luchando contra Fernando en la carrera, fuera de la pista, no es mi rival, solo luchamos en la pista. pero a los medios les gusta crear esta rivalidad y no me gusta. Es importante que los aficionados lo sepan”, concluyó en tono algo molesto el mexicano.