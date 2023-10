Fernando Alonso ha generado una absoluta locura en Ciudad de México tras aglomerar a más de 1000 personas en uno de los eventos publicitarios de sus patrocinadores.

México es uno de los países que en mejor estima tiene a Alonso desde sus inicios en la Fórmula 1 por lo que siempre ha habido una identificación peculiar con él y desde que volvió del Gran Premio de México suele ser un fin de semana especial y ahora no fue la excepción.

En un evento de la marca Hugo Boss, patrocinador del español como parte de su campaña #RaceLikeABOSS realizado en la torre Mitikah, el piloto de Aston Martin logró que se reunieran casi 1,300 personas en el recinto a mostrarle todo su cariño.

Incluso la propia escudería se sorprendió tanto que subió a sus redes sociales oficiales un video de toda la gente reunida.

What a crowd! 👏



An incredible reception for @alo_oficial visiting @HUGOBOSS in Mexico City! #MexicoGP pic.twitter.com/knZ2oseIEl