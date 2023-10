Aloisio Hernández

Jueves 26 Octubre 2023 07:00

Liam Lawson comentó que Fernando Alonso es "muy inteligente" al momento de correr a su lado en la pista.

El piloto de AlphaTauri debutó en esta temporada de la Fórmula 1 y lo hizo de gran manera en el tiempo que sustituyó a Daniel Ricciardo.

Por otro lado, el bicampeón del mundo asturiano está viviendo un segundo aire en su carrera gracias al espectacular inicio de Aston Martin.

Alonso tiene 7 podios en la temporada

Aunque el rendimiento del AMR23 ha disminuido en las últimas semanas, el impulso por el gran inicio seguramente nos regalará más años de Alonso en la categoría.

Diferente

Durante su aparición en el podcast Beyond the Grid, Lawson compartió sus sensaciones de compartir pista con campeones de la categoría como Alonso.

"He corrido contra la mayoría en categorías inferiores, pero es bastante diferente con pilotos como Fernando, cuya habilidad de posicionar el coche es muy inteligente. Tiene mucha experiencia y se ve en todo momento.

"En unos Libres en Monza, estuvimos rueda a rueda y con pilotos así, con tanta experiencia, siempre parece que ponen el coche en el lugar correcto.

"He hablado con la mayoría de pilotos y es especial, sobre todo, hablar con Fernando y con Lewis (Hamilton), pilotos con los que he crecido y les he visto correr cuando era niño. Es divertido hablar con ellos, pero lo que más quiero es luchar contra ellos en pista", comentó.