Ángel Armando Castellanos

Martes 24 Octubre 2023 07:32

Fernando Alonso puede superar a los raperos. Eso es lo que asegura Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

El argumento es muy simple: la gran cantidad de veces que pronuncia "joder", una expresión para maldecir de uso común en España.

Alonso la emplea cuando quiere reclamar algo al dirigente, quien también confiesa que su relación es de amistad y confianza.

"Cuando se enfada me llama: “¡Jefe! ¡Presidente!”. Y dice alguna palabrota.

"Yo espero a que termine y le digo: “Increíble, Fernando, vas a superar a los raperos en utilizar esa palabra (‘joder’)”, cuenta en una charla con AS.

Ben Sulayem empatiza totalmente con esas críticas del asturiano porque a veces las cosas no le salen como quiere.

"Pero somos pilotos y yo comprendo la frustración de los pilotos", agrega.

"Bueno para el deporte"

También valora todo lo que aporta a la Fórmula 1. Cae rendido a sus pies y cree que todo el mundo debería aprender de él.

"Fernando es un verdadero ejemplo para los pilotos jóvenes. Estuvo en Fórmula 1, se fue, volvió y es tan fuerte como siempre.

"Eso es muy complicado, la F1 es extrema. No es solo un campeón, es inteligente. No digo que otros no lo sean, pero Fernando es un verdadero campeón inteligente, bueno para el deporte", destaca.