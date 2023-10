Logan Sargeant ha logrado obtener su primer punto en la Fórmula uno después de la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc del GP de Estados Unidos.

El Gran Premio de Estados Unidos reservó una gran sorpresa para última hora, y uno de los beneficiados fue justamente el único piloto estadounidense de la parrilla, que ha logrado romper el cero en puntos de esta temporada, y sumar también el primer punto de su carrera en la categoría reina.

Logan Sargeant scores his first point in F1 💪 (and on home soil!) #USGP @LoganSargeant pic.twitter.com/Dit0az4Sb9