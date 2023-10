Nazario Assad De León

Domingo 22 Octubre 2023 11:51

En las semanas previas a la llegada de la F1 a Austin, creció mucho ruido en torno al futuro de Checo Pérez en medio de su reciente lucha por mantener la forma y la continua brecha con Max Verstappen en el garaje de Red Bull, pero la escudería ha dado de nuevo la confianza al piloto mexicano.

Desde las teorías sobre anuncios de retiro en Reddit hasta un informe que dice que podría ser despedido si pierde el segundo lugar en el campeonato, Pérez desmintió todos los rumores el jueves, diciendo que estaba 100 por ciento seguro de que correría en Red Bull el próximo año.

Después de la carrera de velocidad del sábado, donde Pérez terminó quinto y Verstappen consiguió otra victoria, se le preguntó al director del equipo Red Bull, Christian Horner, si el asiento de Pérez estaba en riesgo si perdía la segunda posición del campeonato de pilotos, donde el mexicano tiene actualmente 27 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

“No, no existe ningún mandato como ese”, dijo Horner a The Athletic. “Nunca hemos terminado primero y segundo en un campeonato. Hemos terminado primero y tercero varias veces con Mark (Webber) y Sebastian (Vettel), terminamos el año pasado con Max y Checo", agregó.

“Con este coche, sería fantástico en una temporada como la que hemos tenido si pudiéramos terminar primero y segundo. Pero no hay ningún mandato previo para Checo de que tienes que terminar segundo o no conducirás el auto el próximo año. Eso nunca se ha discutido”, sentenció el dirigente de los campeones.

Con estas palabras, la presión sobre el mexicano se reduce mucho, deberá brindarle más confianza para poder cerrar de mejor manera el campeonato y lograr el histórico 1-2 del campeonato de pilotos para Red Bull.