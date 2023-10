Sergio Checo Pérez sorprendió y fue sorprendido en el paddock de Red Bull en Austin gracias a la presencia de una conocida actriz.

Drew Barrymore se dio cita en las instalaciones del equipo austriaco en el primer día de actividades del Gran Premio de Estados Unidos y se asombró cuando vio y conoció al piloto mexicano.

Cuando lo tuvo cerca hizo un par de gestos que dejaron en claro que estaba feliz de coincidir con él durante unos instantes. Él correspondió mostrando su alegría.

“No sabemos quién es más estrella si nosotros o @drewbarrymore”, escribió RB en un post de Instagram al referirse a la presencia de la protagonista de “Cómo si fuera la primera vez”.

El tapatío enfrenta un reto importante este fin de semana en la búsqueda de conservar su segundo lugar del Campeonato de Pilotos. Tiene 30 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

La actriz no sólo convivió con Sergio, sino también con Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

El dirigente le regaló un uniforme de Red Bull que ella se puso de inmediato, agradeciendo el amable gesto.

We don’t know who is more in shock @DrewBarrymore or us 🤩 pic.twitter.com/0fmV4Tc4tw