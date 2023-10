Aloisio Hernández

Miércoles 18 Octubre 2023 15:48

Joan Villadelprat, ex director de equipos en Fórmula 1, señaló que Sergio Pérez es "la mejor opción" para Red Bull Racing.

El programa de pilotos, supervisado por Helmut Marko, es conocido por ser despiadado con los pilotos jóvenes, aunque últimamente ha mostrado signos de suavizarse en los últimos años, con la carrera de Yuki Tsunoda sobreviviendo después de un comienzo difícil.

Relacionado: Checo quiere cambiar el rumbo en Austin: “Volver a sacar lo mejor de mí”

Pero Checo actualmente es el más afectado por la presión en Red Bull, con el piloto mexicano luchando por igualar el desempeño de Max Verstappen en el monoplaza austriaco.

Checo ha ganado dos carreras en 2023

El mexicano viene con una racha de carreras excepcionalmente problemáticas y Christian Horner, jefe de equipo, ya le exigió públicamente para que muestre un mejor rendimiento.

Elegido

En una entrevista exclusiva con PlanetF1.com, el español cree no hay nadie mejor que el nacido en Jalisco: "En este momento, no hay mejor opción que Checo [Pérez] para Red Bull.

"Marko no está ayudando en absoluto. Él no está ayudando en absoluto. Nunca está ayudando al equipo en absoluto. He trabajado con Marko, he tenido cinco coches suyos en categorías junior y tenía a Jaime Alguersuari y Brendon Hartley, chicos de Red Bull, en mis equipos.

"Conozco la presión que ejerce sobre los niños pequeños, es un inútil. Él piensa que gritar y hacer ese tipo de cosas provocará una reacción, pero no es así; así es como se destruye a la gente en lugar de empujarla", finalizó.