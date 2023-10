Haas ha presentado un diseño especial para el próximo fin de semana de carreras en Estados Unidos.

Haas, que ha estado activo en la Fórmula 1 durante años, es propiedad de Gene Haas, lo que la convierte en la única escudería de carreras en la categoría reina que compite bajo la bandera de los Estados Unidos.

Esto significa que tienen tres carreras en casa esta temporada con Miami, Texas y Las Vegas. Naturalmente, una carrera en casa tiene una serie de características especiales. Por eso, la escudería acaba de lanzar una combinación de colores especial para el próximo fin de semana de carreras.

Además, anunciaron que llevarán bastantes mejoras al fin de semana en Austin, un fin de semana con Sprint Race. Por ejemplo, modificarían su suelo y se acercarían al concepto de Red Bull.

Echa un vistazo al VF-23 en su nueva apariencia temporal a continuación.

Your first take on our special livery we’ll be running at this weekend's #USGP ⤵️#HaasF1 pic.twitter.com/qf4AaeNaPx