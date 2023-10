Cal Gaunt

Domingo 15 Octubre 2023 10:13

El ex director del equipo de F1, Peter Windsor, ha sugerido que Lando Norris debería "presionar" para dejar McLaren y considerar un posible paso a Audi en 2026.

Aunque Norris tiene contrato con el Papaya Army hasta finales de 2025, ha habido importantes especulaciones sobre su futuro, con Helmut Marko de Red Bull expresando interés en que se una a su equipo junto al tres veces campeón del mundo Max Verstappen.

Se espera la entrada de Audi como equipo de fábrica en la Fórmula 1 después de que finalice su adquisición mayoritaria de Sauber.Esto lo convertiría en uno de los seis constructores de motores en la parrilla de F1 en 2026.

Windsor está entusiasmado con su proyecto, citando los éxitos anteriores de la marca en el deporte y su experiencia en electrificación, que se alinea con el nuevas regulaciones que entrarán en vigor en tres años.

Lando Norris tiene contrato con McLaren hasta 2025

Lando en Audi

El hecho de que Norris trabajara anteriormente con Andreas Seidl en McLaren, hace creer a Windsor que Audi podría ser una opción adecuada para él si decide dejar McLaren cuando su contrato expire en 2025.

Seidl asumió el papel de CEO en Sauber mientras la empresa de los anillos hace la transición a la F1.

“Estoy seguro de que a [Red Bull] le gustaría Lando. Es muy bueno, ¿no? Y es un coche de Red Bull y todo lo demás.

“Para mí, me encantaría ver a Lando en un Audi en 2026 con Theo Pourchaire en el otro auto, y me gustaría ver a Liam Lawson en un Red Bull más temprano que tarde", expresó en una transmisión en Youtube.

Audi está listo para unirse a la parrilla de F1 en 2026 y a Peter Windsor le gustaría ver a Lando Norris convertirse en su piloto número uno

Windsor cree que el británico puede dejar a su escudería y que los alemanes serían un sitio ideal para él, aunque seguramente a la dirigencia no le gustaría que pase eso.

“Lando, me imagino que está queriendo dejar McLaren ahora que está con Oscar. Me imagino que Lando no querrá quedarse en McLaren para siempre, aunque Zak [Brown] ha puesto mucho en Lando. ¿Querrá que se vaya?

Especula respecto a lo que ocurriría si fuera contactado por el nuevo equipo. Piensa que haría realmente bien en irse.

“Pero para mí, si Audi estuviera hablando por teléfono y yo fuera Lando Norris ahora y Audi me dijera o Andreas Seidl me dijera: 'Piloto número uno, del '26 en adelante, el equipo de fábrica de Audi' Puede que no sea brillante [en] el 26, pero sabemos lo que estamos haciendo.

"Hemos realizado una enorme cantidad de electrificación no sólo en el Mundial de Resistencia, sino también en los rallies, y tenemos gente seria, y este es Audi". ¿Podrías decir que no a eso?", apuntó.

Por lo tanto, insistió en que en ese caso, el piloto tendría que forzar su adiós de la organización para firmar con los recién llegados.

“Para mí, ese es el camino. Si yo fuera Lando, estaría presionando para lograrlo ahora mismo, y si fuera Andreas, estaría buscando poner a Pourchaire en el otro auto ahora mismo”, sentenció.