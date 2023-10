Luego de filtrarse la indumentaria especial de Red Bull Racing para el Gran Premio de la Ciudad de México, muchos aficionados rechazaron el diseño en redes sociales.

La próxima carrera en territorio mexicano podría estar bajo muchas polémicas y el ambiente se antoja bastante hostil y tenso.

De hecho, la organización del evento lanzó una campaña para solicitar a los que asisten que no emitan sonidos de rechazo contra pilotos o miembros de equipo.

Recordar que Helmut Marko, asesor del equipo, fue duramente criticado por una serie de comentarios racistas emitidos contra Sergio Pérez. El austriaco declaró que la nacionalidad de Checo era uno de los motivos por los que está en una mala racha.

Luego de que salieron a la luz las imágenes de la merch de Red Bull para el evento en el Autódromo Hermanos Rodriguez, los aficionados en redes sociales no esperaron para emitir su opino al respecto.

Las imágenes:

El rechazo:

"no es posible que mclaren haya sacado mejor merch para el mexico gp que red bull que tiene UN PILOTO MEXICANO"

"Alpine sacando su merch preciosa y redbull sale CON UN CACTUS. We es a 2 dias del dia de muertos podrian hacer algo mucho mejor"

Voy despertando y veo la mercancía de Redbull para Checo en Mexico y esta horrible ! Que tiene de Mexicano ? Está mucho mejor la de Lando y la de Alpine que mal que ni siquiera se esforzaron por buscar algo que realmente nos represente

nunca espero nada de ustedes, y aún así siempre logran decepcionarme La merch de Checo para el MéxicoGP

"Que Pedo con el Nopal?? Osea, hay cosas mas alusivas como los alebrijes o el arte huichol mejores que esa porqueria de diseño"

Esto es lo que pasa cuando alguien que jamás ha visitado el país, quiere hacer algo alusivo a ese país.

en eso construyes toda la mercancía alrededor del home gp de tu piloto????? habiendo cempasúchil, la temática del día de muertos, papel picado, WEY LITERALMENTE CHINGOS DE DONDE ESCOGER Y HACES ESO?

"Ni siquiera les importa, tomaron un diseño de plantilla, agregaron un 🌵 y dieron por terminado el día. Ni siquiera soy mexicano y me parece raro".

They don't even care, they took a template design, added a 🌵 and called it a day.



I'm not even Mexican and it feels weird to me. https://t.co/EHFOL4nLYk