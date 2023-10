Ángel Armando Castellanos

Viernes 13 Octubre 2023 07:48

Carlos Sainz ha dado detalles de su renovación con Ferrari y más allá de que insistió en que no es momento de discutirla, cree que lo que ha demostrado en esta temporada lo pone en buena posición para dialogar.

El piloto español es el único distinto a Max Verstappen y Sergio Checo Pérez en llevarse un Gran Premio en este 2023.

Sin embargo, le quita fuerza a eso y simplemente valora su actualidad. Cree que está mostrando un nivel importante y que eso le da ventajas en las conversaciones con la Scuderia.

"Si estás en un buen momento de tu carrera deportiva, siempre es más fácil negociar. Pero no creo que las últimas carreras hayan cambiado la perspectiva que Ferrari tiene de mí y la perspectiva que yo tengo de Ferrari.

"Ambos conocemos nuestras capacidades y nuestro potencial y mis intenciones este invierno serán las mismas que si no hubiera ganado en Singapur", expresó en declaraciones recogidas por Nextgen-Auto.

Tiempo

Sin embargo, recalca que no es momento de pensar demasiado en eso. Al final de la temporada tendrá tiempo de sobra para platicar con la dirigencia y tratar de llegar a un acuerdo para extender el vínculo que acaba tras 2024.

"El futuro se decidirá o intentaré hacerlo este invierno. Ya sabéis cuál es mi prioridad a corto, medio y largo plazo. Y espero que podamos conocer la decisión este invierno.

"Aún no nos hemos reunido para esto, pero no es cuestión de no querer hacerlo. Es solo que no hay tiempo en la temporada. No queremos distraernos con un contrato cuando tenemos cuatro meses en invierno para sentarnos tranquilamente y hablar de ello. Es una cuestión de tiempo", sentenció.